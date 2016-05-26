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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:20

  Alex_ki написав:А оформлял кто фишбэк?
Как там насчёт от страховки откосить?

В Кредитке 100 дней нет страховки
iamdimon
 
Повідомлень: 71
З нами з: 01.04.15
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback
В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО.
Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
MrDime
 
Повідомлень: 124
З нами з: 05.01.09
Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:11

  MrDime написав:Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback
В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО.
Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?


В дебетках такого жиру немає, частково бонуси є по карткам Visa Fishka, там є персональний щомісячний бонус від ОККО.
За перший місяць користування "фішбеком" є кешбек 20% (макс - 1000грн.)
а краще почитайте уважно приведений вами самим лінк https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлень: 1178
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1083 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:14

  alex2013a90 написав:Вопрос:
У меня з.п карта голд с тарифом оптимальный плюс. Карта заканчивается в сентябре 2019. Мне нужно самостоятельно идти и писать заяву в сентябре или нужно заранее, например в августе это делать? Как долго её делают и нужно ли платить?


платити не треба, замовляти теж - прийде автоматом на відділення і вам буде смс
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлень: 1178
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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  #<1 ... 641642643644
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