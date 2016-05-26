В Кредитке 100 дней нет страховки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:20
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback
В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО.
Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:11
В дебетках такого жиру немає, частково бонуси є по карткам Visa Fishka, там є персональний щомісячний бонус від ОККО.
За перший місяць користування "фішбеком" є кешбек 20% (макс - 1000грн.)
а краще почитайте уважно приведений вами самим лінк
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:14
платити не треба, замовляти теж - прийде автоматом на відділення і вам буде смс
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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