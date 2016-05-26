В Кредитке 100 дней нет страховки
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:20
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback
В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО.
Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:11
В дебетках такого жиру немає, частково бонуси є по карткам Visa Fishka, там є персональний щомісячний бонус від ОККО.
За перший місяць користування "фішбеком" є кешбек 20% (макс - 1000грн.)
а краще почитайте уважно приведений вами самим лінк
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:14
платити не треба, замовляти теж - прийде автоматом на відділення і вам буде смс
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:55
Эта кантора тупо не выполняет свои же правила, поэтому категорически не рекомендую сюда соваться.
Если уж так интересует именно окко, то и на обычную фишку приходит скидка в 4 грн (правда, не всегда). Также скидку можно купить на Мастеркард бильше, или талоны со скидкой 5 грн.
Плюс к тому, можно получить жирный кешбек, оплачивая картой банков - наших кормильцев (эту кантору банком назвать тяжело).
А если нет каких-то особых привязанностей к окко, то можно заправляться за недорого и на других заправках. Тем более, что на окко обычное топливо, не хуже и не лучше чем у других.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:28
Сегодня произошла "забавная" штука. Снял 400 грн с карты Аваля в банкомате ТАСкомбанка в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов 14. Пакет Оптимальный Плюс. Ввел сумму в банкомате - 400 грн. Выдало - 400 грн. Списало с карты 450 грн., о чем пришло СМС. Позвонил на горячку Аваля - там сказали, что деньги я снимал в Америке, поэтому сняли дополнительную комиссию. Я сказал, что банкомат ТАСи, расположенный в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов не совсем Америка. Мне ответили, что, у нас показывает по БИНу банкомата, что он расположен в США. Ждите проводки, если снятая комиссия 50 грн. не вернется, звоните, будем составлять заявку. Ранее снимал деньги с этой же карты в этом банкомате много раз - ничего подобного не было. Что за хрень, кто-нибудь знает?
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