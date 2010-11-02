Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО. Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
MrDime написав:Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО. Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
В дебетках такого жиру немає, частково бонуси є по карткам Visa Fishka, там є персональний щомісячний бонус від ОККО. За перший місяць користування "фішбеком" є кешбек 20% (макс - 1000грн.) а краще почитайте уважно приведений вами самим лінк https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.Развалинами ВТБ удовлетворен
alex2013a90 написав:Вопрос: У меня з.п карта голд с тарифом оптимальный плюс. Карта заканчивается в сентябре 2019. Мне нужно самостоятельно идти и писать заяву в сентябре или нужно заранее, например в августе это делать? Как долго её делают и нужно ли платить?
платити не треба, замовляти теж - прийде автоматом на відділення і вам буде смс
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.Развалинами ВТБ удовлетворен
MrDime написав:Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-fishback В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО. Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
Эта кантора тупо не выполняет свои же правила, поэтому категорически не рекомендую сюда соваться. Если уж так интересует именно окко, то и на обычную фишку приходит скидка в 4 грн (правда, не всегда). Также скидку можно купить на Мастеркард бильше, или талоны со скидкой 5 грн. Плюс к тому, можно получить жирный кешбек, оплачивая картой банков - наших кормильцев (эту кантору банком назвать тяжело). А если нет каких-то особых привязанностей к окко, то можно заправляться за недорого и на других заправках. Тем более, что на окко обычное топливо, не хуже и не лучше чем у других.
Сегодня произошла "забавная" штука. Снял 400 грн с карты Аваля в банкомате ТАСкомбанка в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов 14. Пакет Оптимальный Плюс. Ввел сумму в банкомате - 400 грн. Выдало - 400 грн. Списало с карты 450 грн., о чем пришло СМС. Позвонил на горячку Аваля - там сказали, что деньги я снимал в Америке, поэтому сняли дополнительную комиссию. Я сказал, что банкомат ТАСи, расположенный в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов не совсем Америка. Мне ответили, что, у нас показывает по БИНу банкомата, что он расположен в США. Ждите проводки, если снятая комиссия 50 грн. не вернется, звоните, будем составлять заявку. Ранее снимал деньги с этой же карты в этом банкомате много раз - ничего подобного не было. Что за хрень, кто-нибудь знает?
Stargazer212 написав:Сегодня произошла "забавная" штука. Снял 400 грн с карты Аваля в банкомате ТАСкомбанка в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов 14. Пакет Оптимальный Плюс. Ввел сумму в банкомате - 400 грн. Выдало - 400 грн. Списало с карты 450 грн., о чем пришло СМС. Позвонил на горячку Аваля - там сказали, что деньги я снимал в Америке, поэтому сняли дополнительную комиссию. Я сказал, что банкомат ТАСи, расположенный в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов не совсем Америка. Мне ответили, что, у нас показывает по БИНу банкомата, что он расположен в США. Ждите проводки, если снятая комиссия 50 грн. не вернется, звоните, будем составлять заявку. Ранее снимал деньги с этой же карты в этом банкомате много раз - ничего подобного не было. Что за хрень, кто-нибудь знает?
Есть ещё прикол. На сайте лайфселл пополнить счёт картой ТАС невозможно - выдает ошибку (хотя с полгода назад пополняло). И там услугу обеспечивает Аваль.
Видимо и карты ТАСа Аваль считает американскими
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Stargazer212 написав:Сегодня произошла "забавная" штука. Снял 400 грн с карты Аваля в банкомате ТАСкомбанка в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов 14. Пакет Оптимальный Плюс. Ввел сумму в банкомате - 400 грн. Выдало - 400 грн. Списало с карты 450 грн., о чем пришло СМС. Позвонил на горячку Аваля - там сказали, что деньги я снимал в Америке, поэтому сняли дополнительную комиссию. Я сказал, что банкомат ТАСи, расположенный в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов не совсем Америка. Мне ответили, что, у нас показывает по БИНу банкомата, что он расположен в США. Ждите проводки, если снятая комиссия 50 грн. не вернется, звоните, будем составлять заявку. Ранее снимал деньги с этой же карты в этом банкомате много раз - ничего подобного не было. Что за хрень, кто-нибудь знает?
Есть ещё прикол. На сайте лайфселл пополнить счёт картой ТАС невозможно - выдает ошибку (хотя с полгода назад пополняло). И там услугу обеспечивает Аваль.
Видимо и карты ТАСа Аваль считает американскими
Не карты - банкоматы. Снимал с карты аваля в банкомате Таса. Рвньше все было ок, с этим же банкоматом. Сегодня - такая вот фигня. По условиям пакета "Оптимальный плюс" снятие в любом банкомате Украины без комиссии. Как настроен банкомат мне пох. Валина смска с адресом банкомата есть. Это проблема вали. Ну и в первую очередь моя, конечно))), потому что я влетел на 50 грн. Такой бред - впервые. В общем, в день зп надо ехать к валиному банкомату - снимать весь кэш под 0, или просить бухгалтера переводить зп в другой банк.Больше никаких "универсальных", никакого "райффайзен онлайн". Пусть идут подальше, кредитуют аграриев.