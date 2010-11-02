Додано: Вів 02 лип, 2019 19:28

Сегодня произошла "забавная" штука. Снял 400 грн с карты Аваля в банкомате ТАСкомбанка в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов 14. Пакет Оптимальный Плюс. Ввел сумму в банкомате - 400 грн. Выдало - 400 грн. Списало с карты 450 грн., о чем пришло СМС. Позвонил на горячку Аваля - там сказали, что деньги я снимал в Америке, поэтому сняли дополнительную комиссию. Я сказал, что банкомат ТАСи, расположенный в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов не совсем Америка. Мне ответили, что, у нас показывает по БИНу банкомата, что он расположен в США. Ждите проводки, если снятая комиссия 50 грн. не вернется, звоните, будем составлять заявку. Ранее снимал деньги с этой же карты в этом банкомате много раз - ничего подобного не было. Что за хрень, кто-нибудь знает?