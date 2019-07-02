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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:31

  mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?

Клиенту Аваля в ИБ доступны реквизиты для пополнения СЭПом.
Там прямые рек-ты, но в назначении платежа обязательно указывается ВНУТРЕННИЙ КР. Один раз мне вернули платёж т.к. я поленился его указать :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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