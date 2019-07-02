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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:27
подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
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mephala
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:31
mephala написав:
подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Клиенту Аваля в ИБ доступны реквизиты для пополнения СЭПом.
Там прямые рек-ты, но в назначении платежа обязательно указывается ВНУТРЕННИЙ КР. Один раз мне вернули платёж т.к. я поленился его указать
... делайте хоть что-нибудь!
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