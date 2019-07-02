RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
mephala
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:31

  mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?

Клиенту Аваля в ИБ доступны реквизиты для пополнения СЭПом.
Там прямые рек-ты, но в назначении платежа обязательно указывается ВНУТРЕННИЙ КР. Один раз мне вернули платёж т.к. я поленился его указать :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28637
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2299 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:56

Re: Райффайзен Банк Аваль

mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:57

  Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%

Навіть на кредитку?
Кочевник
 
Повідомлень: 858
З нами з: 16.02.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

Сорри, писал только относительно дебеток
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:03

  Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%

шо внатуре? я отказываюсь играть по этим правилам :mrgreen:
Зарахування безготівкових коштів:
– інші безготівкові зарахування від фізичних та юридичних осіб
0,5%

так это и п2п платный что ли на вход? бесплатно только в кассе пополнить?
mephala
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

mephala написав:
  Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%

шо внатуре? я отказываюсь играть по этим правилам :mrgreen:
Зарахування безготівкових коштів:
– інші безготівкові зарахування від фізичних та юридичних осіб
0,5%

так это и п2п платный что ли на вход? бесплатно только в кассе пополнить?
Бесплатно через тумбу
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:30

  Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%

Ух тыыы, а я все зачисляю и зачисляю, а Валя всё забывает и забывает взять 0.5% :)
Наверное нуна сообщить куды следует :)
А де это про 0.5% за вход вычитали? Шо за тариф: Активный, Прем, Престиж?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28637
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2299 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:32

clientage
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/rahunok/platizhni-kartki/optimalnij-plyus

ЗЫ
а где взять
"Безкоштовне зарахування та переказ коштів з картки будь-якого банку на сайті Банку "
mephala
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:47

  mephala написав:clientage
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/rahunok/platizhni-kartki/optimalnij-plyus

ЗЫ
а где взять
"Безкоштовне зарахування та переказ коштів з картки будь-якого банку на сайті Банку "

ааа, зарплатники. ну даа
Юзайте Активный :)

https://www.aval.ua/onlajn-platezhi
Бесплатно входящий р2р для Голд-карт, их точно выдают в Активном

И просто полностью изучите свои тарифы https://www.aval.ua/documents...
Км, там 50 страниц, аккуратно найдите свою :)

ПС. Кстати, мона одновременно пользоваться НЕСКОЛЬКИМИ пакетами. Вот у меня есть и Активный и Престиж на одном ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28637
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2299 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 643644645646>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7290, 7291, 7292
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72911 8783522
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 13:42
archvile
А-Банк 1 ... 1276, 1277, 1278
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12775 1813268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 13:40
Flamingo
Банк Альянс 1 ... 56, 57, 58
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
577 75159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 09:28
newbie

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.