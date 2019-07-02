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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:27
подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
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mephala
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:31
mephala написав:
подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Клиенту Аваля в ИБ доступны реквизиты для пополнения СЭПом.
Там прямые рек-ты, но в назначении платежа обязательно указывается ВНУТРЕННИЙ КР. Один раз мне вернули платёж т.к. я поленился его указать
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:56
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:57
Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%
Навіть на кредитку?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:00
Сорри, писал только относительно дебеток
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:03
Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%
шо внатуре? я отказываюсь играть по этим правилам
Зарахування безготівкових коштів:
– інші безготівкові зарахування від фізичних та юридичних осіб
0,5%
так это и п2п платный что ли на вход? бесплатно только в кассе пополнить?
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mephala
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:13
mephala написав: Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%
шо внатуре? я отказываюсь играть по этим правилам
Зарахування безготівкових коштів:
– інші безготівкові зарахування від фізичних та юридичних осіб
0,5%
так это и п2п платный что ли на вход? бесплатно только в кассе пополнить?
Бесплатно через тумбу
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:30
Boundless написав:
mephala написав:подскажите что бы отправить на карту авалья из другого банка по СЕПу какие реквизиты нужно указать? у аваля прямой счет или котловой?
Имейте ввиду что зачисление на валину карту по сепу стоит 0.5%
Ух тыыы, а я все зачисляю и зачисляю, а Валя всё забывает и забывает взять 0.5%
Наверное нуна сообщить куды следует
А де это про 0.5% за вход вычитали? Шо за тариф: Активный, Прем, Престиж?
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clientage
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:32
clientage https://www.aval.ua/privatnim-osobam/rahunok/platizhni-kartki/optimalnij-plyus
ЗЫ
а где взять
"Безкоштовне зарахування та переказ коштів з картки будь-якого банку на сайті Банку "
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mephala
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:47
ааа, зарплатники. ну даа
Юзайте Активный https://www.aval.ua/onlajn-platezhi
Бесплатно входящий р2р для Голд-карт, их точно выдают в Активном
И просто полностью изучите свои тарифы https://www.aval.ua/documents..
.
Км, там 50 страниц, аккуратно найдите свою
ПС. Кстати, мона одновременно пользоваться НЕСКОЛЬКИМИ пакетами. Вот у меня есть и Активный и Престиж на одном ИНН
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