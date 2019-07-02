clientage
а как понимать ото шо я указал с рекламки пакета?
это если на карту аваля оптимальный плюс на их же сайте с чужой карты кинуть то будет все бесплатно на стороне аваля?
или как?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:55
clientage
а как понимать ото шо я указал с рекламки пакета?
это если на карту аваля оптимальный плюс на их же сайте с чужой карты кинуть то будет все бесплатно на стороне аваля?
или как?
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:01
Ну не собираюсь я анализировать заманухи
Я Тарифы читаю и сам пробую. Вот свой опыт я готов защищать, а оте заманухи, которые могут годами не обновляться я могу ток краем глаза помацать
До сих пор банка все комисс указывала ДО совершения платежа
ОДнако! Вот ввели комисс за стронний р2р -- 0.5%+5. И эта комисс снимается по факту проведения расхода по картсчету, и спокойно загоняет карту в овер.
Портится банк
ПС. У кредиток свой Тариф, он никак не связан с Дебетным пакетом. И скорее всего, на кредитки СЭП зачисляют без комисс.
... делайте хоть что-нибудь!
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