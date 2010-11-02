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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:55

clientage
а как понимать ото шо я указал с рекламки пакета?
это если на карту аваля оптимальный плюс на их же сайте с чужой карты кинуть то будет все бесплатно на стороне аваля?
или как?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:01

  mephala написав:clientage
а как понимать ото шо я указал с рекламки пакета?
это если на карту аваля оптимальный плюс на их же сайте с чужой карты кинуть то будет все бесплатно на стороне аваля?
или как?

Ну не собираюсь я анализировать заманухи
Я Тарифы читаю и сам пробую. Вот свой опыт я готов защищать, а оте заманухи, которые могут годами не обновляться я могу ток краем глаза помацать :( :P
До сих пор банка все комисс указывала ДО совершения платежа
ОДнако! Вот ввели комисс за стронний р2р -- 0.5%+5. И эта комисс снимается по факту проведения расхода по картсчету, и спокойно загоняет карту в овер.
Портится банк :(

ПС. У кредиток свой Тариф, он никак не связан с Дебетным пакетом. И скорее всего, на кредитки СЭП зачисляют без комисс.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:14

clientage
а тут офпред есть? или сами варимся?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:18

почти сами
есть неофпреды, которые иногда подправляют нашу галиматью :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

Да в пакете активный, оптимальный зачисление бесплатное
.......
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

если на сайте аваля воспользоваться их сервисом п2п и перекинуть с чужака на карту аваля в пакете "оптимальный плюс" то комиса нет ни за сервис ни за зачисление на карту аваля.
mephala
 
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