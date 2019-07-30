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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:22
Посмотрите сюда Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
Все доходчиво разжевано о том, когда можно, а когда не стоит платить кредитками.
Там много факторов - кто терминалом рулит, плата за услуги нп, тип наложенного платежа, плата через терминал или через приложение. Много тонкостей, тут все не раскрыть.
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:43
да мне и н\почта. и др.олхы до стенки
я только и сказал, что в настр.карты моно есть пункт откл.кредитными п2п в пос-терминале
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
Отримав сьогодні в RO "Персональну пропозицію" - вклад "Універсальний". В заманухе пишуть, що ставка до 11.5%. Обіцяють також на три місяці бонус в 0.5% за онлайн оформлення. При спробі оформити, бачимо, що умови тотожні (тільки ставка 10.5% а не 10%) стародавньому "Універсальному безстроковому", який у мене є вже пару років. Спробував оформити - "У вас недостатньо прав для виконання даної операції." .
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