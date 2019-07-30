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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:45

да я не о жарке, а о возможности отключить
v57
 
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:22

  v57 написав:да я не о жарке, а о возможности отключить

Посмотрите сюда Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Все доходчиво разжевано о том, когда можно, а когда не стоит платить кредитками.
Там много факторов - кто терминалом рулит, плата за услуги нп, тип наложенного платежа, плата через терминал или через приложение. Много тонкостей, тут все не раскрыть.
curiousobro
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:43

да мне и н\почта. и др.олхы до стенки
я только и сказал, что в настр.карты моно есть пункт откл.кредитными п2п в пос-терминале :)
v57
 
Повідомлень: 2200
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Отримав сьогодні в RO "Персональну пропозицію" - вклад "Універсальний". В заманухе пишуть, що ставка до 11.5%. Обіцяють також на три місяці бонус в 0.5% за онлайн оформлення. При спробі оформити, бачимо, що умови тотожні (тільки ставка 10.5% а не 10%) стародавньому "Універсальному безстроковому", який у мене є вже пару років. Спробував оформити - "У вас недостатньо прав для виконання даної операції." :).
vasyatko
 
Повідомлень: 265
З нами з: 26.11.09
Подякував: 8 раз.
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  #<1 ... 646647648649
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