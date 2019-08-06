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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:45

да я не о жарке, а о возможности отключить
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:22

  v57 написав:да я не о жарке, а о возможности отключить

Посмотрите сюда Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?

Все доходчиво разжевано о том, когда можно, а когда не стоит платить кредитками.
Там много факторов - кто терминалом рулит, плата за услуги нп, тип наложенного платежа, плата через терминал или через приложение. Много тонкостей, тут все не раскрыть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:43

да мне и н\почта. и др.олхы до стенки
я только и сказал, что в настр.карты моно есть пункт откл.кредитными п2п в пос-терминале :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Отримав сьогодні в RO "Персональну пропозицію" - вклад "Універсальний". В заманухе пишуть, що ставка до 11.5%. Обіцяють також на три місяці бонус в 0.5% за онлайн оформлення. При спробі оформити, бачимо, що умови тотожні (тільки ставка 10.5% а не 10%) стародавньому "Універсальному безстроковому", який у мене є вже пару років. Спробував оформити - "У вас недостатньо прав для виконання даної операції." :).
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

Кредитная карточка 100 дней
Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням ПК за рахунок Кредиту) та закінчується через сто календарних днів включно. Реальна відсоткова ставка поза пільговим періодом – 49,26% річних станом на 10.06.2019р. Актуальний розмір реальної відсоткової ставки можна дізнатися у відділеннях Банку.

Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.


2 Аваль
1. Судя из примера процента начисляют, далее платим 5% в мес и нужно оплатить в течении 100 дней, в чем смысл льготного периода судя из вашего примера?

2. Далее судя по тарифам, процент начисляют и если не оплачу в рамках "100" дней, то все эти проценты прилетят и за этот период?

3. Плата за карту в мес. 100 грн, меньше 10 операций или на счету -150 грн, ну так понятно, что будет меньше 150 грн.
……
Onore
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:03

  Onore написав:Кредитная карточка 100 дней
Наприклад:
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого нарахування процентів – 25.07, наступні нарахування – 25.08 та 25.09;
- строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;
- повне погашення – до 03.10.

Вижу ошибку в примере. Должно быть:

- строк дії пільгового періоду – з 26.06 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.07; 20.08; 20.09;
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:13

Re: Райффайзен Банк Аваль

https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam/krediti/kreditni-kartki/kreditna-kartka-100-dniv
Подскажите. Если откинуть первые 100 дней. То как считается грейс?
Насколько я понял со слов горячки с 26 числа до 20 числа следующего месяца, т.е. всего 25 дней? И если среднемесячный долг больше 150 грн, то Валя ещё насчитывает 100 грн. абонки?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю?
Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))

До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі.
Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку.
Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.

Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.



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Finanziere
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Тут такой момент... если написано дозволяеться - это не значит что банк обязан. Или там прям написано что банк обязан выдать?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:09

  Finanziere написав:Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю?
Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))

До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі.
Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку.
Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.

Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.



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Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности
iamdimon
 
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