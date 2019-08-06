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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:22
Посмотрите сюда Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
Все доходчиво разжевано о том, когда можно, а когда не стоит платить кредитками.
Там много факторов - кто терминалом рулит, плата за услуги нп, тип наложенного платежа, плата через терминал или через приложение. Много тонкостей, тут все не раскрыть.
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:43
да мне и н\почта. и др.олхы до стенки
я только и сказал, что в настр.карты моно есть пункт откл.кредитными п2п в пос-терминале
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
Отримав сьогодні в RO "Персональну пропозицію" - вклад "Універсальний". В заманухе пишуть, що ставка до 11.5%. Обіцяють також на три місяці бонус в 0.5% за онлайн оформлення. При спробі оформити, бачимо, що умови тотожні (тільки ставка 10.5% а не 10%) стародавньому "Універсальному безстроковому", який у мене є вже пару років. Спробував оформити - "У вас недостатньо прав для виконання даної операції." .
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
Кредитная карточка 100 дней
2 Аваль
1. Судя из примера процента начисляют, далее платим 5% в мес и нужно оплатить в течении 100 дней, в чем смысл льготного периода судя из вашего примера?
2. Далее судя по тарифам, процент начисляют и если не оплачу в рамках "100" дней, то все эти проценты прилетят и за этот период?
3. Плата за карту в мес. 100 грн, меньше 10 операций или на счету -150 грн, ну так понятно, что будет меньше 150 грн.
……
Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:03
Вижу ошибку в примере. Должно быть:
- строк дії пільгового періоду – з 26.06 по 03.10.2019 (100 днів);
- дати щомісячного погашення заборгованості (5%) – 20-ті числа: до 20.07; 20.08; 20.09;
Додано: Вів 06 сер, 2019 13:13
Re: Райффайзен Банк Аваль
Подскажите. Если откинуть первые 100 дней. То как считается грейс?
Насколько я понял со слов горячки с 26 числа до 20 числа следующего месяца, т.е. всего 25 дней? И если среднемесячный долг больше 150 грн, то Валя ещё насчитывает 100 грн. абонки?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:11
Re: Райффайзен Банк Аваль
Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю?
Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))
До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі.
Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку.
Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.
Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
Тут такой момент... если написано дозволяеться - это не значит что банк обязан. Или там прям написано что банк обязан выдать?
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:09
Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности
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