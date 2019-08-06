Finanziere написав:Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю? Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))
До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі. Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку. Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.
Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.
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Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности
maxim2014 написав:Тут такой момент... если написано дозволяеться - это не значит что банк обязан. Или там прям написано что банк обязан выдать?
Тут достатньо чітко це прописано: «Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. У такому разі банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю.
{Пункт 14.12 статті 14 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}»