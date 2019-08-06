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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:20

Re: Райффайзен Банк Аваль

iamdimon написав:
  Finanziere написав:Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю?
Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))

До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі.
Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку.
Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.

Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.



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Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности
на права клієнта це ніяким чином не впливає )))


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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

maxim2014 написав:Тут такой момент... если написано дозволяеться - это не значит что банк обязан. Или там прям написано что банк обязан выдать?


Тут достатньо чітко це прописано:
«Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. У такому разі банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю.

{Пункт 14.12 статті 14 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}»


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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:46

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