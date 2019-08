Додано: Сер 07 сер, 2019 19:20

iamdimon написав: Finanziere написав: Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю?

Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))



До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі.

Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку.

Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.



Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.







Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности

на права клієнта це ніяким чином не впливає )))