Finanziere написав:Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю? Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))
До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі. Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку. Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.
Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.
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Вроде как пластик - это собственность банка, а не клиента, отсюда и вопрос по получению карты по доверенности
maxim2014 написав:Тут такой момент... если написано дозволяеться - это не значит что банк обязан. Или там прям написано что банк обязан выдать?
Тут достатньо чітко це прописано: «Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. У такому разі банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю.
{Пункт 14.12 статті 14 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}»
Finanziere написав:Колеги, добридень! Скажіть, а хто з Вас отримував в цьому банку картку за довіреністю? Схоже персонал, а саме - юридичний відділ, не до кінця дочитує нормативно- правову базу та актуалізує знання щодо останніх змін у ній )))
До 03/07/2018 року Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні " пунктом 14.12 прямо забороняв видачу картку, що випущена на ім’я власника, довіреній особі. Однак 03/07/2018 року до цього пункту було внесено абзац 3, який чітко встановлює можливість отримання за дорученням БПК, що випущена на ім'я власника рахунку. Не дивлячись на те, що з того часу минув 1 рік та 1 місяць працівники юридичного департаменту навіть не знають про це, даючи хибну інформацію персоналу у Відділеннях.
Як результат, виникає просто парадоксальна ситуація: Законом подібні дії прямо дозволені, однак, із-за відсутності методології для персоналу на місцях,- на практиці це відмовляються реалізовувати і страждає клієнт.
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...14.12. Користувач зобов'язаний використовувати електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання електронного платіжного засобу особами, які не мають на це права або повноважень.
Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи.
Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. У такому разі банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю.
По-моему все доступно написано, по доверенности можно выпустить доп карту на имя доверенного лица, а может получить это уже на рассуждение Банка, а Банк в данном случае не хочет нести ответственность...
iamdimon Не зовсім так. Абзац третій чітко вказує на те, що банк не відповідає по транзакціям, які будуть здійснені у випадку, коли картку на ім'я власника рахунку отримає довірена особа. Цей же пункт чітко вказує на можливість отримання картки, що випущена на ім'я власника рахунку його довіреній особі )))
Finanziere написав:iamdimon Не зовсім так. Абзац третій чітко вказує на те, що банк не відповідає по транзакціям, які будуть здійснені у випадку, коли картку на ім'я власника рахунку отримає довірена особа. Цей же пункт чітко вказує на можливість отримання картки, що випущена на ім'я власника рахунку його довіреній особі )))
- плюшки по карте за свои средства дают? Или только за кредитные? - я правильно понимаю тарифы, что если пользоваться только своими средствами, то карта бесплатная? Безусловно. - страховка обязательная? навязывают? А то в PDF тарифах ее нет.
- плюшки по карте за свои средства дают? Или только за кредитные? - я правильно понимаю тарифы, что если пользоваться только своими средствами, то карта бесплатная? Безусловно. - страховка обязательная? навязывают? А то в PDF тарифах ее нет.
Спасибо
За любые средства. Чтобы не платить страховку, нужно погасить долг до конца месяца. Страховка обязательная, отключить нельзя.