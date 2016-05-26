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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:07
А при оформлении 2 телефона друзей\коллег\лубовниц спрашивают?
Тут банка обещает "день клиента" на следующей неделе. Думаю, то-ли онлайн заявку... и там когда позовут. То-ли топать на день клиента.
Что посоветуете?
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