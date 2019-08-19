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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

А при оформлении 2 телефона друзей\коллег\лубовниц спрашивают?

Тут банка обещает "день клиента" на следующей неделе. Думаю, то-ли онлайн заявку... и там когда позовут. То-ли топать на день клиента.
Что посоветуете?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

День клиента https://www.aval.ua/news/rayffayzen-ban ... lienta-929
Кредит карта https://www.aval.ua/privatnim-osobam/kr ... a-100-dniv
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:45

Re: Райффайзен Банк Аваль

После заранее запланированного тщательного подбора преемника наблюдательный совет принял решение
https://finclub.net/news/pisaruk-vozgla ... zQFYuiZF18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:52

  Мизантрóп написав:После заранее запланированного тщательного подбора преемника наблюдательный совет принял решение
https://finclub.net/news/pisaruk-vozgla ... zQFYuiZF18


Походу лавренчук таки деда яшу потеснит
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  #<1 ... 648649650651
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