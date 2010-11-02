А при оформлении 2 телефона друзей\коллег\лубовниц спрашивают?
Тут банка обещает "день клиента" на следующей неделе. Думаю, то-ли онлайн заявку... и там когда позовут. То-ли топать на день клиента.
Что посоветуете?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:07
Re: Райффайзен Банк Аваль
А при оформлении 2 телефона друзей\коллег\лубовниц спрашивают?
Тут банка обещает "день клиента" на следующей неделе. Думаю, то-ли онлайн заявку... и там когда позовут. То-ли топать на день клиента.
Что посоветуете?
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:45
Re: Райффайзен Банк Аваль
После заранее запланированного тщательного подбора преемника наблюдательный совет принял решение
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:52
Походу лавренчук таки деда яшу потеснит
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Додано: Вів 20 сер, 2019 18:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
Коллеги, подскажите все-таки, кто сталкивался
Интересует только для карты FishBack.
Спасибо
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