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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:21

clientage Спс.

По ОККО - у Мастеркард Бильше есть сертификаты на 3 грн скидки и еще какую-то мелочь на фишку кидают.
kolyuchy
 
Повідомлень: 386
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мелочь -- эт 1% от суммы платежа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29082
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2328 раз.
Подякували: 3357 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:46

  clientage написав:Мелочь -- эт 1% от суммы платежа

за дизель пульс дают 2%
kolyuchy
 
Повідомлень: 386
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Подякував: 40 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?
allaliu
 
Повідомлень: 177
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:28

  allaliu написав:А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?

Можна. Фишка Пей - це також онлайн.
Кочевник
 
Повідомлень: 902
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Подякував: 163 раз.
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  #<1 ... 649650651652
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