clientage Спс.
По ОККО - у Мастеркард Бильше есть сертификаты на 3 грн скидки и еще какую-то мелочь на фишку кидают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:21
clientage Спс.
По ОККО - у Мастеркард Бильше есть сертификаты на 3 грн скидки и еще какую-то мелочь на фишку кидают.
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
Мелочь -- эт 1% от суммы платежа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:46
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:28
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:31
онлайн обмен
в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?
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