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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:21
clientage Спс.
По ОККО - у Мастеркард Бильше есть сертификаты на 3 грн скидки и еще какую-то мелочь на фишку кидают.
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kolyuchy
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18
Мелочь -- эт 1% от суммы платежа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:46
clientage написав:
Мелочь -- эт 1% от суммы платежа
за дизель пульс дают 2%
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kolyuchy
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:18
А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?
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allaliu
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:28
allaliu написав:
А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?
Можна. Фишка Пей - це також онлайн.
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Кочевник
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:31
в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:28
SILVER_UA написав:
в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?
досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
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balance
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:33
Курс онлайн ещё выкладывают в телеграм канале @Raiffeisen_UA , он из практики по покупке выше на 5 коп,продаже ниже на 5 коп чем в кассе банка
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iamdimon
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:59
balance написав: SILVER_UA написав:
в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?
досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
А снятие с этого валютного счета с комиссией?
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Alex_ki
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:00
iamdimon написав:Курс онлайн ещё выкладывают в телеграм канале @Raiffeisen_UA , он из практики по покупке выше на 5 коп,продаже ниже на 5 коп чем в кассе банка
Курсы тут http://saks54.tk/kurs/
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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Alex_ki
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