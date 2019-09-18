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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:21

clientage Спс.

По ОККО - у Мастеркард Бильше есть сертификаты на 3 грн скидки и еще какую-то мелочь на фишку кидают.
kolyuchy
 
Повідомлень: 387
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Подякував: 40 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мелочь -- эт 1% от суммы платежа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29197
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 3372 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:46

  clientage написав:Мелочь -- эт 1% от суммы платежа

за дизель пульс дают 2%
kolyuchy
 
Повідомлень: 387
З нами з: 17.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?
allaliu
 
Повідомлень: 178
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:28

  allaliu написав:А по Фишбеку,обязательные 10 платежей,можно провести онлайн?

Можна. Фишка Пей - це також онлайн.
Кочевник
 
Повідомлень: 918
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:31

онлайн обмен

в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 420
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Подякував: 47 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:28

  SILVER_UA написав:в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?

досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
balance
 
Повідомлень: 88
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:33

Курс онлайн ещё выкладывают в телеграм канале @Raiffeisen_UA , он из практики по покупке выше на 5 коп,продаже ниже на 5 коп чем в кассе банка
iamdimon
 
Повідомлень: 79
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:59

Re: Райффайзен Банк Аваль

balance написав:
  SILVER_UA написав:в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?

досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
А снятие с этого валютного счета с комиссией?
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Alex_ki
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Повідомлень: 563
З нами з: 26.02.15
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

iamdimon написав:Курс онлайн ещё выкладывают в телеграм канале @Raiffeisen_UA , он из практики по покупке выше на 5 коп,продаже ниже на 5 коп чем в кассе банка
Курсы тут http://saks54.tk/kurs/
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 563
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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