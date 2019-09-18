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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:11
Alex_ki написав: balance написав: SILVER_UA написав:
в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?
досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
А снятие с этого валютного счета с комиссией?
Со счета для выплат снимаете без комиссии
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