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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:11

  Alex_ki написав:
balance написав:
  SILVER_UA написав:в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?

досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
А снятие с этого валютного счета с комиссией?

Со счета для выплат снимаете без комиссии
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:30

  Alex_ki написав:Курсы тут http://saks54.tk/kurs/


Курс почему-то совпадает с курсом, который у аваля на главной странице.
24,50/24,75 в ИБ против 24,65/25,00
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:23

  Computer написав:
  Alex_ki написав:Курсы тут http://saks54.tk/kurs/


Курс почему-то совпадает с курсом, который у аваля на главной странице.
24,50/24,75 в ИБ против 24,65/25,00

Очевидно, що автор який курс знайшов, такий і показує. Можете відрапортувати сюди: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины але, якщо дійсно курс видно лише у ІБ, то малоймовірно, що він з'явиться у таблиці, якщо mustbe не виявить бажання стати клієнтом Аваля.

У той же час, якщо є хтось, хто знає, що таке dev tools у браузері, то було б непогано глянути, як підтягується курс, є шанс, що інформація береться з доступного ззовні джерела. Коротше, допомога вітається - автор відкритий до спілкування.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:42

а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:53

  balance написав:а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема

Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется

А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул :wink:
Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:30

  clientage написав:
  balance написав:а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема

Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется

А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул :wink:
Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
та звичайний універсальний ще відкритий у відділенні теж є, невпенений що дасть обнулити, вро ж 100 грн незнижуваний залишок
balance
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

  balance написав:вро ж 100 грн незнижуваний залишок

про 100грн правильно грить - минимальный остаток при котором еще работает вклад
Эти 100 свободно снимаются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:16

clientage
Тазик и Шарик понятен. а вот третий не могу понять, что за банк? Ломаю голову. :wink:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:24

Re: Райффайзен Банк Аваль

  anikola13 написав:а вот третий

см. viewtopic.php?p=4747079#p4747079
:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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