Alex_ki написав:А снятие с этого валютного счета с комиссией?
Со счета для выплат снимаете без комиссии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:11
Со счета для выплат снимаете без комиссии
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:30
Курс почему-то совпадает с курсом, который у аваля на главной странице.
24,50/24,75 в ИБ против 24,65/25,00
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:23
Очевидно, що автор який курс знайшов, такий і показує. Можете відрапортувати сюди: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины але, якщо дійсно курс видно лише у ІБ, то малоймовірно, що він з'явиться у таблиці, якщо mustbe не виявить бажання стати клієнтом Аваля.
У той же час, якщо є хтось, хто знає, що таке dev tools у браузері, то було б непогано глянути, як підтягується курс, є шанс, що інформація береться з доступного ззовні джерела. Коротше, допомога вітається - автор відкритий до спілкування.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:42
а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:53
Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется
А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул
Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:30
та звичайний універсальний ще відкритий у відділенні теж є, невпенений що дасть обнулити, вро ж 100 грн незнижуваний залишок
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:00
Re: Райффайзен Банк Аваль
про 100грн правильно грить - минимальный остаток при котором еще работает вклад
Эти 100 свободно снимаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:16
clientage
Тазик и Шарик понятен. а вот третий не могу понять, что за банк? Ломаю голову.
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:24
Re: Райффайзен Банк Аваль
см. viewtopic.php?p=4747079#p4747079
... делайте хоть что-нибудь!
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