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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:23

  balance написав:
  clientage написав:
  balance написав:а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема

Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется

А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул :wink:
Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
та звичайний універсальний ще відкритий у відділенні теж є, невпенений що дасть обнулити, вро ж 100 грн незнижуваний залишок

Дают обнулить...за 25грн :mrgreen:
ROLF
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  #<1 ... 651652653654
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