balance написав:а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема
Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется
А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
та звичайний універсальний ще відкритий у відділенні теж є, невпенений що дасть обнулити, вро ж 100 грн незнижуваний залишок