balance написав:а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема
Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется
А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
та звичайний універсальний ще відкритий у відділенні теж є, невпенений що дасть обнулити, вро ж 100 грн незнижуваний залишок
Есть у кого-то кредитка 100 дней? Если потратить деньги в магазине, а потом сделать перевод с кредитных. То как я понимаю помимо комиссии 3%+15грн, это гарантированный вылет из грейса на всю сумму? А то у меня друг есть, оформил эту карту. Сделал покупки. Загасился через месяц в ноль. А сейчас банк списал процент за пользование кредитом. Он меня спросил за что? Я у него выписку попросил. И вижу что он в конце августа игрался с переводами, сначала кинул 100 грн на карту через Моню, а потом их обратно через приложение Моно вывел. Я так понимаю, что это и было причиной вылета из грейса на всю сумму покупок?
Фантом написав:а потом их обратно через приложение Моно вывел
за это есть тоже комисс +%% за 1..2дн вне грейса... он это все сразу д.б. загасить В ИБ в свойствах счета(не карты) после проводки такой операции снятия сразу будет отображаться возникшая текущая задолженность и начисляемая(прогнозируемая) абонка за кредит.
Фантом написав:а потом их обратно через приложение Моно вывел
за это есть тоже комисс +%% за 1..2дн вне грейса... он это все сразу д.б. загасить В ИБ в свойствах счета(не карты) после проводки такой операции снятия сразу будет отображаться возникшая текущая задолженность и начисляемая(прогнозируемая) абонка за кредит.
Ну он думал, раз с него 18 грн комиссии взяли, то как у Мони такой перевод тоже в грейс войдёт. Наивный. Выписку его не видел до вчерашнего дня, но спасибо за наводку. Подскажу ему где смотреть.
Фантом написав:Загасился через месяц в ноль. А сейчас банк списал процент за пользование кредитом. Он меня спросил за что?
Пусть позвонит в поддержку. У меня тоже списали, хотя карте еще нет 100 дней и баланс был плюс. В итоге сказали, что не знаю, и что не я первый. Так что стремное у них айти, индуское что-ли, сайт лежит, по субботам переодически тех работы, + эти списания за не объяснимо что, стражно иметь с ними дело.