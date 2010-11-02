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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:23

  balance написав:
  clientage написав:
  balance написав:а не підкаже хто як можна закрити універсальний депозит, відкритий онлайн? а то ставка змінилась на 10% після 3 міс і смислу його відкритим далі тримати нема

Просто обнулите баланс и он в течение месяца сам аннигилируется

А чо? ИМХО 10% на депо-подскока нормально. У меня Валя -- опербанк, всегда есть када/кому чото отСЭПить и поэтому копеечка в 10..15К всегда набегает. Вот у Адки была чехерда на днях, так я не задумываясь на Вальку все остатки скинул :wink:
Ну а большие суммы интерестнее держать на бессрочных у Шарика или Лушего, ну мож у Таськи ещё.
та звичайний універсальний ще відкритий у відділенні теж є, невпенений що дасть обнулити, вро ж 100 грн незнижуваний залишок

Дают обнулить...за 25грн :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Есть у кого-то кредитка 100 дней?
Если потратить деньги в магазине, а потом сделать перевод с кредитных. То как я понимаю помимо комиссии 3%+15грн, это гарантированный вылет из грейса на всю сумму?
А то у меня друг есть, оформил эту карту. Сделал покупки. Загасился через месяц в ноль. А сейчас банк списал процент за пользование кредитом. Он меня спросил за что? Я у него выписку попросил. И вижу что он в конце августа игрался с переводами, сначала кинул 100 грн на карту через Моню, а потом их обратно через приложение Моно вывел. Я так понимаю, что это и было причиной вылета из грейса на всю сумму покупок?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Фантом написав:а потом их обратно через приложение Моно вывел

за это есть тоже комисс +%% за 1..2дн вне грейса... он это все сразу д.б. загасить
В ИБ в свойствах счета(не карты) после проводки такой операции снятия сразу будет отображаться возникшая текущая задолженность и начисляемая(прогнозируемая) абонка за кредит.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:21

  clientage написав:
  Фантом написав:а потом их обратно через приложение Моно вывел

за это есть тоже комисс +%% за 1..2дн вне грейса... он это все сразу д.б. загасить
В ИБ в свойствах счета(не карты) после проводки такой операции снятия сразу будет отображаться возникшая текущая задолженность и начисляемая(прогнозируемая) абонка за кредит.

Ну он думал, раз с него 18 грн комиссии взяли, то как у Мони такой перевод тоже в грейс войдёт. Наивный.
Выписку его не видел до вчерашнего дня, но спасибо за наводку. Подскажу ему где смотреть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Фантом написав:Загасился через месяц в ноль. А сейчас банк списал процент за пользование кредитом. Он меня спросил за что?


Пусть позвонит в поддержку.
У меня тоже списали, хотя карте еще нет 100 дней и баланс был плюс.
В итоге сказали, что не знаю, и что не я первый.
Так что стремное у них айти, индуское что-ли, сайт лежит, по субботам переодически тех работы, + эти списания за не объяснимо что, стражно иметь с ними дело.
……
Onore
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:20

  clientage написав:
  balance написав:вро ж 100 грн незнижуваний залишок

про 100грн правильно грить - минимальный остаток при котором еще работает вклад
Эти 100 свободно снимаются

А как их снять, а то лень идти в отделение, чтоб закрыть этот Универсальный?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:30

  Andrew75 написав:А как их снять, а то лень идти в отделение, чтоб закрыть этот Универсальный?


Никак

Только в отделении и с паспортом
Ztsur
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:54

  Ztsur написав:
  Andrew75 написав:А как их снять, а то лень идти в отделение, чтоб закрыть этот Универсальный?


Никак

Только в отделении и с паспортом

и с комисом в 25грн. :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:50

  ROLF написав:
  Ztsur написав:
  Andrew75 написав:А как их снять, а то лень идти в отделение, чтоб закрыть этот Универсальный?


Никак

Только в отделении и с паспортом

и с комисом в 25грн. :mrgreen:

А что за комиссия 25 грн?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:59

  Andrew75 написав:А что за комиссия 25 грн?

За снятие наличных с универсального вклада (1%, мин. 25 грн.)
Тарифы по депозитным счетам (действующая редакция с 25.08.19)
https://www.aval.ua/storage/files/vklady-z-25082019.pdf
Bosstone
 
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