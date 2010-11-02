Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:47

Есть у кого-то кредитка 100 дней?

Если потратить деньги в магазине, а потом сделать перевод с кредитных. То как я понимаю помимо комиссии 3%+15грн, это гарантированный вылет из грейса на всю сумму?

А то у меня друг есть, оформил эту карту. Сделал покупки. Загасился через месяц в ноль. А сейчас банк списал процент за пользование кредитом. Он меня спросил за что? Я у него выписку попросил. И вижу что он в конце августа игрался с переводами, сначала кинул 100 грн на карту через Моню, а потом их обратно через приложение Моно вывел. Я так понимаю, что это и было причиной вылета из грейса на всю сумму покупок?

Кто не пьёт, тот не рискует.