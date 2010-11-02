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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
Підкажіть будь ласка, комусь вдавалося розрахуватися картками баби Валі на борту літака? WindRose завернула мій MasterGold . В купі з тим, що кредитні картки Валя ФОП-ам не відкриває, доведеться мабуть таки від неї валити.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:11
Re: Райффайзен Банк Аваль
у мау и виндроуз один провайдер терминалов и они не берут авалевские премиальные. визз вроде принимает
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