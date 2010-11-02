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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

Підкажіть будь ласка, комусь вдавалося розрахуватися картками баби Валі на борту літака? WindRose завернула мій MasterGold :(. В купі з тим, що кредитні картки Валя ФОП-ам не відкриває, доведеться мабуть таки від неї валити.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

у мау и виндроуз один провайдер терминалов и они не берут авалевские премиальные. визз вроде принимает
makor06
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Повідомлень: 1214
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  #<1 ... 652653654655
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