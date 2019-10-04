|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Re: Райффайзен Банк Аваль
Підкажіть будь ласка, комусь вдавалося розрахуватися картками баби Валі на борту літака? WindRose завернула мій MasterGold . В купі з тим, що кредитні картки Валя ФОП-ам не відкриває, доведеться мабуть таки від неї валити.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:11
Re: Райффайзен Банк Аваль
у мау и виндроуз один провайдер терминалов и они не берут авалевские премиальные. визз вроде принимает
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:11
Re: Райффайзен Банк Аваль
Не правда. МАУ спокойно принимает Аваль Проверяю в среднем раз в месяц. Тем более премиальный. А в прошлом году принимал и Винд Роуз (после этого на них не летал, не знаю).
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:36
Re: Райффайзен Банк Аваль
ну раньше не работало с Премиальным 3.0. Потом я его закрыл
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15
Re: Райффайзен Банк Аваль
Двухэтапная авторизация + зайдя с другого устройства можно аннулировать токен ноутбука.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
|