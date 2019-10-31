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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06

Re: Райффайзен Банк Аваль

Підкажіть будь ласка, комусь вдавалося розрахуватися картками баби Валі на борту літака? WindRose завернула мій MasterGold :(. В купі з тим, що кредитні картки Валя ФОП-ам не відкриває, доведеться мабуть таки від неї валити.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

у мау и виндроуз один провайдер терминалов и они не берут авалевские премиальные. визз вроде принимает
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

Не правда. МАУ спокойно принимает Аваль Проверяю в среднем раз в месяц. Тем более премиальный. А в прошлом году принимал и Винд Роуз (после этого на них не летал, не знаю).
albj
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

ну раньше не работало с Премиальным 3.0. Потом я его закрыл
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

alex2013a90 написав:clientage
Допустим на Вашем ноуте, на котором используете Chrome сломался. Вы его сдали в ремонт. Ребята из сервиса перебили пароль Windows и вытянули все пароли Google и через какое-то время (для того чтобы на них не подумали) начали потихоньку вытягивать кэш. Не страшно потерять все из-за одного уязвимого места гугл?
Двухэтапная авторизация + зайдя с другого устройства можно аннулировать токен ноутбука.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 11:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

Комрады.
Бесплатный СЕП продолжен до 31.05.2020. Актуальные тарифы на сайте
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 11:28

  alex2013a90 написав:Комрады.
Бесплатный СЕП продолжен до 31.05.2020. Актуальные тарифы на сайте

А шо с бесплатным манисендом в Активном?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:34

Re: Райффайзен Банк Аваль

Привіт всім,

Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз

Дякую
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:59

  h8_Sharhan написав:Привіт всім,

Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз

Дякую

ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:05

  gonzo написав:
  h8_Sharhan написав:Привіт всім,

Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз

Дякую

ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел

Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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