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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Підкажіть будь ласка, комусь вдавалося розрахуватися картками баби Валі на борту літака? WindRose завернула мій MasterGold
. В купі з тим, що кредитні картки Валя ФОП-ам не відкриває, доведеться мабуть таки від неї валити.
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vasyatko
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:11
у мау и виндроуз один провайдер терминалов и они не берут авалевские премиальные. визз вроде принимает
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makor06
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:11
Не правда. МАУ спокойно принимает Аваль Проверяю в среднем раз в месяц. Тем более премиальный. А в прошлом году принимал и Винд Роуз (после этого на них не летал, не знаю).
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albj
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:36
ну раньше не работало с Премиальным 3.0. Потом я его закрыл
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makor06
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Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15
alex2013a90 написав:clientage
Допустим на Вашем ноуте, на котором используете Chrome сломался. Вы его сдали в ремонт. Ребята из сервиса перебили пароль Windows и вытянули все пароли Google и через какое-то время (для того чтобы на них не подумали) начали потихоньку вытягивать кэш. Не страшно потерять все из-за одного уязвимого места гугл?
Двухэтапная авторизация + зайдя с другого устройства можно аннулировать токен ноутбука.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Суб 26 жов, 2019 11:11
Комрады.
Бесплатный СЕП продолжен до 31.05.2020. Актуальные тарифы на сайте
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alex2013a90
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Додано: Суб 26 жов, 2019 11:28
alex2013a90 написав:
Комрады.
Бесплатный СЕП продолжен до 31.05.2020. Актуальные тарифы на сайте
А шо с бесплатным манисендом в Активном?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:34
Привіт всім,
Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз
Дякую
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h8_Sharhan
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:59
h8_Sharhan написав:
Привіт всім,
Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз
Дякую
ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел
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gonzo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:05
gonzo написав: h8_Sharhan написав:
Привіт всім,
Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз
Дякую
ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел
Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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