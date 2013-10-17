Обратите, пожалуйста, внимание на изменение тарифа при пополнении мобильного счета. С 1 ноября 2019 года тариф составляет 2 грн.
Другие тарифы остаются без изменений.
Только что прочитал в ИБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:01
Re: Райффайзен Банк Аваль
Обратите, пожалуйста, внимание на изменение тарифа при пополнении мобильного счета. С 1 ноября 2019 года тариф составляет 2 грн.
Другие тарифы остаются без изменений.
Только что прочитал в ИБ
Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:25
А хто его через банк пополняет то?
Через ОпСоСа ж бесплатно, еще и КБ есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:01
Re: Райффайзен Банк Аваль
Я пополнял..
10 раз по 1 грн.. надо же пакет не оплатить..
Хотя я дёргаю через тасю, оно вроде как безнал на тас это понимает, а не пополнение
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07
А СЭП чо не входит в зачетные операции?
... делайте хоть что-нибудь!
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