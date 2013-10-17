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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:01

Re: Райффайзен Банк Аваль

Обратите, пожалуйста, внимание на изменение тарифа при пополнении мобильного счета. С 1 ноября 2019 года тариф составляет 2 грн.
Другие тарифы остаются без изменений.

Только что прочитал в ИБ
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:25

  alex2013a90 написав:Обратите, пожалуйста, внимание на изменение тарифа при пополнении мобильного счета. С 1 ноября 2019 года тариф составляет 2 грн.
Другие тарифы остаются без изменений.

Только что прочитал в ИБ

А хто его через банк пополняет то?
Через ОпСоСа ж бесплатно, еще и КБ есть :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:01

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я пополнял..
10 раз по 1 грн.. надо же пакет не оплатить..
Хотя я дёргаю через тасю, оно вроде как безнал на тас это понимает, а не пополнение
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:07

А СЭП чо не входит в зачетные операции? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:38

  clientage написав:А СЭП чо не входит в зачетные операции? :wink:

Входит, он пока еще бесплатный (до 31.05.2020)
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:28

Заявка на кредитную карту

Через сколько дней можно подавать заявку на кредитную карту, если в последний раз был отказ?
anikola13
 
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