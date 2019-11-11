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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:27
anikola13 написав: clientage написав: anikola13 написав:clientage
Зарплатник
Не пооойняв, и Валя жлобится дать 10К зарплатнику или вы 100К сразу заломили?
Прошу мінімум, до 5000 грн.
Правильнее было бы процент от зарплаты указать... И наличие других _кредитных_ карт (и просто кредитов) -- не уверен есть ли у нас такое, но наши северные "друзья" ввели понятие 'кредитной нагрузки' -- по превышению банк даже жлобский потреб-кредит не выдает.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:04
Креднагрузка анализируется, обычно лимит дают три з/п
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:50
clientage написав: gonzo написав: h8_Sharhan написав:
Привіт всім,
Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз
Дякую
ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел
Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст
OTP - Якщо банкомат видає 500-ки, то лише 2 зняття підряд і вуаля, сума у вас на руках.
UPD. Хоча, можливо від пакету також є залежність - у мене "Оптимальний +"
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nickvp
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:10
nickvp написав:
clientage написав: gonzo написав:
ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел
Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст
OTP - Якщо банкомат видає 500-ки, то лише 2 зняття підряд і вуаля, сума у вас на руках.
UPD. Хоча, можливо від пакету також є залежність - у мене "Оптимальний +"
Дякую. Як отримаю гроші, зроблю екскурсію по банкоматах і відпишу сюди.
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h8_Sharhan
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Додано: Вів 12 лис, 2019 00:27
Так що там чути - затримало НАБУ Писарука чи ні ?
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