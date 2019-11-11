Не пооойняв, и Валя жлобится дать 10К зарплатнику или вы 100К сразу заломили?
Прошу мінімум, до 5000 грн.
Правильнее было бы процент от зарплаты указать... И наличие других _кредитных_ карт (и просто кредитов) -- не уверен есть ли у нас такое, но наши северные "друзья" ввели понятие 'кредитной нагрузки' -- по превышению банк даже жлобский потреб-кредит не выдает.
Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз? Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз
Дякую
ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел
Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст
OTP - Якщо банкомат видає 500-ки, то лише 2 зняття підряд і вуаля, сума у вас на руках.
UPD. Хоча, можливо від пакету також є залежність - у мене "Оптимальний +"