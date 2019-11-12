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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:27

  anikola13 написав:
  clientage написав:
  anikola13 написав:clientage
Зарплатник

Не пооойняв, и Валя жлобится дать 10К зарплатнику или вы 100К сразу заломили?

Прошу мінімум, до 5000 грн.

Правильнее было бы процент от зарплаты указать... И наличие других _кредитных_ карт (и просто кредитов) -- не уверен есть ли у нас такое, но наши северные "друзья" ввели понятие 'кредитной нагрузки' -- по превышению банк даже жлобский потреб-кредит не выдает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:04

Креднагрузка анализируется, обычно лимит дают три з/п
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:50

  clientage написав:
  gonzo написав:
  h8_Sharhan написав:Привіт всім,

Використовую пакет послуг активний і інколи постає необхідність в банкоматах інших банків, може хтось знає де можна знімати суми близькі до 40к за раз?
Знаю де точно обмеження в 500грн - Приват, Кредо, Атмосфера
в банкоматі укр.сиба банка(колись давно) було 7к за раз

Дякую

ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел

Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст

:mrgreen: :mrgreen: OTP - Якщо банкомат видає 500-ки, то лише 2 зняття підряд і вуаля, сума у вас на руках.

UPD. Хоча, можливо від пакету також є залежність - у мене "Оптимальний +"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:10

  nickvp написав:
  clientage написав:
  gonzo написав:ни 1 банк вам не даст снять сумму даже близко приближенную к 40к, если банки партнеры то до 3-4к по чужим картам максимум что видел

Ну мож стоит КрАгриколь(Атмосфера) проверить. Но думаю, шо больше 10К и 3..5 подходов за 24ч наврядли кто даст

:mrgreen: :mrgreen: OTP - Якщо банкомат видає 500-ки, то лише 2 зняття підряд і вуаля, сума у вас на руках.

UPD. Хоча, можливо від пакету також є залежність - у мене "Оптимальний +"


Дякую. Як отримаю гроші, зроблю екскурсію по банкоматах і відпишу сюди.
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

хороший тамада и конкурсы интересные
"Сотрудники НАБУ сейчас находятся в Раффайзен Банке, чтобы задержать главу правления"
https://nv.ua/biz/finance/sotrudniki-na ... 52926.html
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:27

Так що там чути - затримало НАБУ Писарука чи ні ? :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:52

  she_ne_investor написав:Так що там чути - затримало НАБУ Писарука чи ні ? :)


Целую шайку с ним прихватили. Только мадам самоподжигательница отсутствует.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:33

  Ratatui написав:
  she_ne_investor написав:Так що там чути - затримало НАБУ Писарука чи ні ? :)


Целую шайку с ним прихватили. Только мадам самоподжигательница отсутствует.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/13/7231821/
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:25

Квесторе_поверніться

скоро и ваша муза катя-полтюшек пойдет :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:31

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

скоро и ваша муза катя-полтюшек пойдет :mrgreen:

Катерина не безгрішна...мабуть.
Може піти за давні гріхи в Платині.
В НБУ на неї копала служба безпеки вуйця Бєні...і щось нічого не накопала.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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