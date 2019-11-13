Беня лично доложил,что ничего?
Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32
Беня лично доложил,что ничего?
Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:20
Re: Райффайзен Банк Аваль
Так нашептав би вже ПреЗеденту, паралельно Дубинський зчинивби хай.
Зе зустрівся б дідЯшою і Катерину техенько пішли б...шоб не було великого шкандалю. Запхати на місце Катерини свою людину любий олігарх хотів би.
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