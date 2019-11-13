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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

скоро и ваша муза катя-полтюшек пойдет :mrgreen:

Катерина не безгрішна...мабуть.
Може піти за давні гріхи в Платині.
В НБУ на неї копала служба безпеки вуйця Бєні...і щось нічого не накопала.


Беня лично доложил,что ничего? :shock:

Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:20

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Ratatui написав:Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.

Так нашептав би вже ПреЗеденту, паралельно Дубинський зчинивби хай.
Зе зустрівся б дідЯшою і Катерину техенько пішли б...шоб не було великого шкандалю. Запхати на місце Катерини свою людину любий олігарх хотів би.
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Квесторе_поверніться
 
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