|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
скоро и ваша муза катя-полтюшек пойдет
Катерина не безгрішна...мабуть.
Може піти за давні гріхи в Платині.
В НБУ на неї копала служба безпеки вуйця Бєні...і щось нічого не накопала.
Беня лично доложил,что ничего?
Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6826
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:20
Ratatui написав:
Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.
Так нашептав би вже ПреЗеденту, паралельно Дубинський зчинивби хай.
Зе зустрівся б дідЯшою і Катерину техенько пішли б...шоб не було великого шкандалю. Запхати на місце Катерини свою людину любий олігарх хотів би.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30181
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:48
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Такие как Беня просто так инфой не разбрасываются, а очень сильно жалят в неподходящий момент.
Так нашептав би вже ПреЗеденту, паралельно Дубинський зчинивби хай.
Зе зустрівся б дідЯшою і Катерину техенько пішли б...шоб не було великого шкандалю. Запхати на місце Катерини свою людину любий олігарх хотів би.
Всему своё время. Поспешишь других олигархов рассмешишь.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6826
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лис, 2019 00:30
IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
скоро и ваша муза катя-полтюшек пойдет
"Радісно потирає руки в предвкушении банкета"
Мда, бачити Катю за гратчастими вікнами - це одна з моїх заповітних мрій
Не все коту масляна...
-
Nighthawk
-
-
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 17.07.09
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14092
|1955234
|
Сер 13 лис, 2019 23:49
ol_zy
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16595
|2359984
|
|
|35489
|4389728
|
|