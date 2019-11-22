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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:58

  tomas-artem написав:
  mustbe написав:
  tomas-artem написав:Банк активно предлагает свою кредитную карту

Кому ? Всем или индивидуально ?
Очень туго даёт Аваль кредитки.
Я бы взял, но не дают, ироды


Посмотрим, пригласили в отделение - схожу и узнаю, попадаю ли в чету избранных )))

А ПерсМена нема у вас? Он больше знает про ваши возможности и может даже подсобить в правильном оформлении запроса на лимит :)
Минимальный 15К кажись на сегодня
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04

  clientage написав:

А ПерсМена нема у вас? Он больше знает про ваши возможности и может даже подсобить в правильном оформлении запроса на лимит :)
Минимальный 15К кажись на сегодня[/quote]

Не, я с этим банком вообще раньше не сталкивался. Только слышал, что слишком у них всё бюрократично и очень долгие процессы обслуживания... поэтому и обходил стороной :)
А вот кредитка с условием кэшбэка за первый месяц, ну а потом 4 гривни на ОККО очень интересная. Вот и решил посоветоваться с экспертами на форуме )
tomas-artem
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

  tomas-artem написав:А вот кредитка с условием кэшбэка за первый месяц, ну а потом 4 гривни на ОККО очень интересная. Вот и решил посоветоваться с экспертами на форуме )

Вот по поводу 4грн я дето высказывался на Как экономить на каждом литре бензина
Как по мне легче взять обычную Фишку (до -3-0.5 за Пэй) и кредитку у Идеи с -5% на онлайн :idea: Или Б5 с -2% чистыми на топливо.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:35

Райффайзен Банк Аваль сплатить заставу за Писарука і збереже йому посаду

Райффайзен Банк Аваль сплатить 5 млн грн застави, яку 15 листопада призначив Вищий антикорупційний суд стосовно голови правління банку Олександра Писарука.

Про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні фінустанови.

Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду, при цьому залишить Писарука на посаді.

«Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях», – зазначає голова наглядової ради Райффайзен Банку Аваль Мартін Грюль.

https://finclub.net/ua/news/raiffaizen-bank-aval-splatyt-zastavu-za-pysaruka-i-zberezhe-iomu-posadu.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:16

  Вкладчик1234 написав:Райффайзен Банк Аваль сплатить заставу за Писарука і збереже йому посаду

Райффайзен Банк Аваль сплатить 5 млн грн застави, яку 15 листопада призначив Вищий антикорупційний суд стосовно голови правління банку Олександра Писарука.

Про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні фінустанови.

Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду, при цьому залишить Писарука на посаді.

«Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях», – зазначає голова наглядової ради Райффайзен Банку Аваль Мартін Грюль.

https://finclub.net/ua/news/raiffaizen-bank-aval-splatyt-zastavu-za-pysaruka-i-zberezhe-iomu-posadu.html

Мусить пройти очистку через Суд...але ж там докази якісь мають бути шоб людину такого рівня в кутузку закривати. Ні?
Тітонька Го як на мене більш грішна за Писарука.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:23

Эти, евшие уху, ребята прислали смс, что переводят мой старый добрый пидпрыемэць в новый тп с абонкой.

А я то надеялся морозиться от них подольше.

Видимо залог заплатить денежки понадобились.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:43

А Валюха тоже в обед на обед ходит? :lol:
Упсс... Ваш запит зіткнувся з непередбаченою помилкою, але ми вже працюємо над її виправленням.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

Зазнався Аваль. Прибрали інформацію про кількість операцій по карті нза місяць. Нма кого ставити у приклад Альфі.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:33

Вчера сверялся. Все было
Нуна счёт смотреть
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я й дивлюся рахунок. Вчора після 22:00 вже не було.
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