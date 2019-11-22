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Не, я с этим банком вообще раньше не сталкивался. Только слышал, что слишком у них всё бюрократично и очень долгие процессы обслуживания... поэтому и обходил стороной А вот кредитка с условием кэшбэка за первый месяц, ну а потом 4 гривни на ОККО очень интересная. Вот и решил посоветоваться с экспертами на форуме )
tomas-artem написав:А вот кредитка с условием кэшбэка за первый месяц, ну а потом 4 гривни на ОККО очень интересная. Вот и решил посоветоваться с экспертами на форуме )
Вот по поводу 4грн я дето высказывался на Как экономить на каждом литре бензина Как по мне легче взять обычную Фишку (до -3-0.5 за Пэй) и кредитку у Идеи с -5% на онлайн Или Б5 с -2% чистыми на топливо.
Райффайзен Банк Аваль сплатить заставу за Писарука і збереже йому посаду
Райффайзен Банк Аваль сплатить 5 млн грн застави, яку 15 листопада призначив Вищий антикорупційний суд стосовно голови правління банку Олександра Писарука.
Про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні фінустанови.
Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду, при цьому залишить Писарука на посаді.
«Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях», – зазначає голова наглядової ради Райффайзен Банку Аваль Мартін Грюль.
Вкладчик1234 написав:Райффайзен Банк Аваль сплатить заставу за Писарука і збереже йому посаду
Райффайзен Банк Аваль сплатить 5 млн грн застави, яку 15 листопада призначив Вищий антикорупційний суд стосовно голови правління банку Олександра Писарука.
Про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні фінустанови.
Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду, при цьому залишить Писарука на посаді.
«Олександр Писарук буде й надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях», – зазначає голова наглядової ради Райффайзен Банку Аваль Мартін Грюль.
Мусить пройти очистку через Суд...але ж там докази якісь мають бути шоб людину такого рівня в кутузку закривати. Ні? Тітонька Го як на мене більш грішна за Писарука.
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