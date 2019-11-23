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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:51
Кочевник написав:
Я й дивлюся рахунок. Вчора після 22:00 вже не було.
Даа, всьоо пропалоhttps://www.youtube.com/watch?v=x6RuiyVyFUQ
Ахтунг!
У понеділок, 25 листопада, ми будемо проводити технічні роботи, тому в період 07:00-09:00 вхід до Raiffeisen Online буде недоступний.
Проведіть важливі операції завчасно.
... делайте хоть что-нибудь!
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