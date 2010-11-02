Даа, всьоо пропало
Ахтунг!
У понеділок, 25 листопада, ми будемо проводити технічні роботи, тому в період 07:00-09:00 вхід до Raiffeisen Online буде недоступний.
Проведіть важливі операції завчасно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:51
Даа, всьоо пропало
Ахтунг!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Шановні свинорили, чи залишився тут мінімально-можливий пакет з участю в рівордсі, без комісії за конвертацію, для клієнта майже з вулиці? Кредитка Фішка не те, чим можна пишатися.
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