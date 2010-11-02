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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:51

  Кочевник написав:Я й дивлюся рахунок. Вчора після 22:00 вже не було.

Даа, всьоо пропало
https://www.youtube.com/watch?v=x6RuiyVyFUQ

Ахтунг!
У понеділок, 25 листопада, ми будемо проводити технічні роботи, тому в період 07:00-09:00 вхід до Raiffeisen Online буде недоступний.
Проведіть важливі операції завчасно.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Шановні свинорили, чи залишився тут мінімально-можливий пакет з участю в рівордсі, без комісії за конвертацію, для клієнта майже з вулиці? Кредитка Фішка не те, чим можна пишатися.
Кочевник
 
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  #<1 ... 657658659660
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