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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:51

  Кочевник написав:Я й дивлюся рахунок. Вчора після 22:00 вже не було.

Даа, всьоо пропало
https://www.youtube.com/watch?v=x6RuiyVyFUQ

Ахтунг!
У понеділок, 25 листопада, ми будемо проводити технічні роботи, тому в період 07:00-09:00 вхід до Raiffeisen Online буде недоступний.
Проведіть важливі операції завчасно.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Шановні свинорили, чи залишився тут мінімально-можливий пакет з участю в рівордсі, без комісії за конвертацію, для клієнта майже з вулиці? Кредитка Фішка не те, чим можна пишатися.
Кочевник
 
Повідомлень: 1129
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:06

  Кочевник написав:Зазнався Аваль. Прибрали інформацію про кількість операцій по карті нза місяць. Нма кого ставити у приклад Альфі.

Вже повернули, але тільки у веб версії.
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:22

  h8_Sharhan написав:
  Кочевник написав:Зазнався Аваль. Прибрали інформацію про кількість операцій по карті нза місяць. Нма кого ставити у приклад Альфі.

Вже повернули, але тільки у веб версії.

У меня ничо не повернули, в двух экках нема статистики. Киев :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29690
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:55

  clientage написав:
  h8_Sharhan написав:
  Кочевник написав:Зазнався Аваль. Прибрали інформацію про кількість операцій по карті нза місяць. Нма кого ставити у приклад Альфі.

Вже повернули, але тільки у веб версії.

У меня ничо не повернули, в двух экках нема статистики. Киев :(


Нужно жмякать на кнопочку умови пакету, для пакета престиж данные есть, по другим не могу сказать.
antey718
 
Повідомлень: 338
З нами з: 03.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:04

  antey718 написав:
  clientage написав:
  h8_Sharhan написав:Вже повернули, але тільки у веб версії.

У меня ничо не повернули, в двух экках нема статистики. Киев :(


Нужно жмякать на кнопочку умови пакету, для пакета престиж данные есть, по другим не могу сказать.

Ваау
Пакет Активний
Для користування послугами банку без щомісячної плати, за умовами вашого пакета послуг Активний Вам необхідно виконати наступні умови
ДАНІ НА ПОТОЧНИЙ МІСЯЦЬ 27.11.2019
Кількість операцій 11 / 10

А я думал: (не )учтут/(не )проканало :lol:
Дяк за зоркость! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29690
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3434 раз.
 
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  #<1 ... 657658659660
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