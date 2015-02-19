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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22
А для кредитки немає такої стрічки.
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Суб 30 лис, 2019 15:29
anis
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