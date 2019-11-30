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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22
А для кредитки немає такої стрічки.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 21:41
Подскажите, по "Кредитна картка Хочу-картка 2.0", в грейсе гасить ноябрьские траты до 31 декабря? Минимальный платеж 100 грн?
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