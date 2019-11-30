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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

А для кредитки немає такої стрічки.
Кочевник
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 16.02.17
Подякував: 193 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подскажите, по "Кредитна картка Хочу-картка 2.0", в грейсе гасить ноябрьские траты до 31 декабря? Минимальный платеж 100 грн?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 366
З нами з: 09.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 658659660661
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