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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22
Re: Райффайзен Банк Аваль
А для кредитки немає такої стрічки.
Додано: Суб 30 лис, 2019 21:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
Подскажите, по "Кредитна картка Хочу-картка 2.0", в грейсе гасить ноябрьские траты до 31 декабря? Минимальный платеж 100 грн?
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:00
Все траты нужно гасить до последнего числа этого же месяца (операция должна быть в выписке), чтобы не было страховки.
Если не успели:
1) 6 числа следующего месяца спишется страховка и за неё 25 числа следующего месяца спишутся проценты, т.к. операция не в грейсе.
2) Для того, чтобы не вылететь с грейса, нужно траты за этот месяц погасить до 20 числа следующего месяца.
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:16
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:31
Да, правильно, но прошу учесть следующее:
Станете спонсором страховой компании Уника и 25 декабря мелким спонсором банка. Будет списаны проценты только за страховой платёж, т.к. операция не входит в грейс. Для того, чтобы не платить проценты за страховку, на карте до 6 декабря д.б. собственные средства, которые по сумме равны или больше страхового платежа.
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:54
Страховой платеж - это та минимальная сумма, которую с дебитной карты "банк сам" переводит на кредитную?
Очень давно, у меня с дебитной в минус такой платеж ушел.
На ней не было денег.
И ничего страшного не случилось.
Но это было весьма давно, может я и путаю что-то.
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