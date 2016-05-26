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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

А для кредитки немає такої стрічки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Подскажите, по "Кредитна картка Хочу-картка 2.0", в грейсе гасить ноябрьские траты до 31 декабря? Минимальный платеж 100 грн?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:00

  ukrprom2014 написав:Подскажите, по "Кредитна картка Хочу-картка 2.0", в грейсе гасить ноябрьские траты до 31 декабря? Минимальный платеж 100 грн?


Все траты нужно гасить до последнего числа этого же месяца (операция должна быть в выписке), чтобы не было страховки.

Если не успели:
1) 6 числа следующего месяца спишется страховка и за неё 25 числа следующего месяца спишутся проценты, т.к. операция не в грейсе.
2) Для того, чтобы не вылететь с грейса, нужно траты за этот месяц погасить до 20 числа следующего месяца.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:16

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Kevin написав:Все траты нужно гасить до последнего числа этого же месяца

Правильно понимаю, если траты 29-30 ноября загашу до 20 декабря - спонсором банка не стану?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:31

  ukrprom2014 написав:
  Kevin написав:Все траты нужно гасить до последнего числа этого же месяца

Правильно понимаю, если траты 29-30 ноября загашу до 20 декабря - спонсором банка не стану?


Да, правильно, но прошу учесть следующее:
Станете спонсором страховой компании Уника и 25 декабря мелким спонсором банка. Будет списаны проценты только за страховой платёж, т.к. операция не входит в грейс. Для того, чтобы не платить проценты за страховку, на карте до 6 декабря д.б. собственные средства, которые по сумме равны или больше страхового платежа.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:54

  Kevin написав:Для того, чтобы не платить проценты за страховку, на карте до 6 декабря д.б. собственные средства, которые по сумме равны или больше страхового платежа.


Страховой платеж - это та минимальная сумма, которую с дебитной карты "банк сам" переводит на кредитную?

Очень давно, у меня с дебитной в минус такой платеж ушел.
На ней не было денег.
И ничего страшного не случилось.
Но это было весьма давно, может я и путаю что-то.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:05

  justit написав:
  Kevin написав:Для того, чтобы не платить проценты за страховку, на карте до 6 декабря д.б. собственные средства, которые по сумме равны или больше страхового платежа.


Страховой платеж - это та минимальная сумма, которую с дебитной карты "банк сам" переводит на кредитную?

Очень давно, у меня с дебитной в минус такой платеж ушел.
На ней не было денег.
И ничего страшного не случилось.
Но это было весьма давно, может я и путаю что-то.


Страховой платёж будет сниматься с кредитной карты по договору.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:17

  Kevin написав:
  justit написав:
  Kevin написав:Для того, чтобы не платить проценты за страховку, на карте до 6 декабря д.б. собственные средства, которые по сумме равны или больше страхового платежа.


Страховой платеж - это та минимальная сумма, которую с дебитной карты "банк сам" переводит на кредитную?

Очень давно, у меня с дебитной в минус такой платеж ушел.
На ней не было денег.
И ничего страшного не случилось.
Но это было весьма давно, может я и путаю что-то.


Страховой платёж будет сниматься с кредитной карты по договору.


Ну у меня карты "в паре", и, если до 25-го вроде минимальный платеж сам не сделал, они с дебитной снимают и на кредитную кидают.

А потом уже гашу, и страхового пока не видел вроде.
justit
 
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