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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 644
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 644
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:39

  antey718 написав:
  Type1 написав:Добрый день.
Хочу вывести деньги с Хочукартки в нал. так, чтобы задолженность была в грейсе.
Можно это сделать переводом на зарплатную онлайн с комиссией 3% +15грн
Или переводом на зарплатную через банкомат 1,5% + 5 грн

Я во втором случае точно буду в грейсе?


Снятие нала в авале не попадает в грейс.

* Пільговий період застосовується до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та діє з дати проведення операції до найближчої дати розрахунку процентів (нарахування процентів проводиться банком не раніше 25 числа кожного місяця) та далі до 20 числа наступного місяця включно (за умови погашення використаної суми ліміту у зазначений період). (Приклад: дата безготівкової оплати товару – 26.07, найближча дата розрахунку процентів – 25.08, строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 20.09 (57 днів).

Да вот я вчера в процессе обсуждения колл-центру этот вопрос задал, мне сказали, что будет льготный период. А вот сегодня думаю, что где-то затаился подвох.
Спасибо, что подтвердили мои опасения :D
Type1
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:05

Re: Райффайзен Банк Аваль

Куди Овал надсилає повідомлення з Лукапами?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:34

  Кочевник написав:Куди Овал надсилає повідомлення з Лукапами?

У меня установлено апк,но смс приходят на фин.номер
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 11:56

  sens написав:
  Кочевник написав:Куди Овал надсилає повідомлення з Лукапами?

У меня установлено апк,но смс приходят на фин.номер

Давно отримувв? Тепла лінія сказала, що зараз тіко у кабінеті дивитися. По рахунку в меню "в процесі".
Влітку ж економити почали, смс по озсходах більше 100 грн лише надсилають.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 15:16

  Кочевник написав:
  sens написав:
  Кочевник написав:Куди Овал надсилає повідомлення з Лукапами?

У меня установлено апк,но смс приходят на фин.номер

Давно отримувв? Тепла лінія сказала, що зараз тіко у кабінеті дивитися. По рахунку в меню "в процесі".
Влітку ж економити почали, смс по озсходах більше 100 грн лише надсилають.

Не понял ничего . Я делал переводы на свои кредитки в Сбербанке,до 15:ого числа , смс на финномер,также проценты 18-0го капнули и пришло смс.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 17:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мені смс з сумою списання по кредитці надходить, якщо витрати перевищують 100 грн.
Саме тому перестали надходити коди LOOKUP в СМС. Тепла лінія пропонує дивитися в онлайн-банкінгу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:52

0. 5 декабря 2019 Открыл вклад Универсальный Бессрочный, со свободным пополнением/снятием
1. 27 декабря пополнил
2. 29 декабря захотел снять часть, операция не проходит
3. Звоню на горячую линию — говорят что вы ФОП и надо лично явится/позвонить в отделение в рабочий день, потому что счет как то заблокирован

Оставили без денег на Новый Год. Чувствую себя морально подавленным. Хочу свои деньги и "сорри бонус"

P.S. Номер счета вижу в кабинете налогоплательщика
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:18

  kianushkolosov написав:
...Оставили без денег на Новый Год. Чувствую себя морально подавленным. Хочу свои деньги и "сорри бонус"...

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